صراع ثلاثي على سجل خال من الهزائم بدوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

يتوقف دوري الكرة الطائرة هذا الأسبوع، على أن يستأنف مسيرته بالجولة الرابعة الجمعة المقبل بـ 4 مباريات، والتي تشهد المواجهة الساخنة بين شباب الأهلي- دبي «المتصدر» والنصر «الوصيف» في مباراة فض الاشتباك بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط 8 لكل منهما، حيث يعتلي الأول الصدارة بفارق شوطين تاركاً المركز الثاني للعميد، فيما يلتقي عجمان مع بني ياس وحتا مع الوصل والعين مع الجزيرة.

وكانت الإثارة العنوان البارز لأول 3 جولات في المسابقة، وخصوصا ضربة البداية التي انتهت مبارياتها الأربع بنتيجة 3 - 2 لتذهب نقطتان للفائز، فيما حصل الخاسر على نقطة مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام، وخاصة في الجولتين الثانية والثانية، مما يعد أكبر مؤشر للجولة الرابعة.

وتشهد المسابقة صراعاً ثلاثياً بين شباب الأهلي- دبي «المتصدر» والنصر «الوصيف» وبني ياس «الثالث» المتأخر عن الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط على سجل خال من الهزائم بعد نجاح «الثلاثي» في الفوز في مبارياتهم الثلاث التي خاضوها، حيث عبر شباب الأهلي- دبي حتا وعجمان والعين، فيما فاز النصر على الجزيرة والوصل وعجمان، بينما فاز بني ياس على العين والجزيرة والوصل مما يجعل مباريات الجولات المقبلة «فوق صفيح ساخن»، خصوصا أن الأندية رفعت شعار التواجد مع الأربعة الكبار في المرحلة الأولى للمسابقة التي تشمل الدورين الأول والثاني للعب في «البلاي أوف».

ويأتي الجزيرة في المركز الرابع بفوز وحيد برصيد 4 نقاط حصل عليها بالخسارة الماراثونية في البداية أمام النصر، ثم أمام بني ياس ليتذوق حلاوة فوزه الأول في الجولة الثالثة على حساب حتا، ويأتي في المركز الخامس حتا برصيد 3 نقاط بفارق نسبة الأشواط عن الوصل صاحب المركز السادس بعد تساويهما في عدد النقاط بينما يحل العين «حامل اللقب» في المركز السابع برصيد نقطتين بعد الخسارة في مبارياته الثلاث أمام بني ياس وحتا وشباب الأهلي- دبي، بينما يأتي عجمان في المركز الثامن والأخير برصيد نقطة «يتيمة».

على جانب آخر، تنطلق الجولة السابعة لدوري السيدات يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي النادي الفلبيني مع الوسطى الرياضي وشيفروليه مع شباب الأهلي- دبي ولافيلا مونفيزو مع الشرقية الوسطى وأسبريا مع الوصل والجوهرة والشارقة الرياضي.ويتصدر المسابقة الوصل برصيد 18 نقطة، يليه في المركز الثاني الجوهرة بـ 17 نقطة متفوقا على سيدات الشارقة بفارق الأشواط، بعد تساويهما في عدد النقاط فيما يأتي النادي الفلبيني في المركز الرابع بفارق الأشواط عن أسبريا مونفيزو بعد تساويهما في عدد النقاط 8 لكل منهما. ويعتبر إسماعيل رجب مساعد مدرب منتخبنا الأول للرجال ومدرب الجوهرة المدرب المواطن الوحيد في دوري السيدات والذي ظل يحقق نجاحات كبيرة خلال قيادته لفريق سكاي دايف في المواسم الماضية ليقود الجوهرة حاليا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الوصل، والذي يسعى لتكرار إنجازاته التي حققها مع سكاي دايف مع الجوهرة.