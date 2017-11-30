102 سباح في تحدي أبوظبي مارس المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص من مقرها الرئيس بالقاهرة، أمس، عن أعداد السباحين والسباحات المشاركين في سباقات السباحة التي تشهدها الألعاب الإقليمية التاسعة بأبوظبي التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتشهد الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018 مشاركة 33 دولة، تتضمن 18 من دول المنطقة، و15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك وللمرة الأولى في الألعاب الإقليمية التي تعد ألعاباً تجريبية للألعاب العالمية الصيفية أبوظبي 2019.

وتستضيف جامعة نيويورك أبوظبي منافسات السباحة التي تقام من 17 وحتى 22 مارس 2018، بمشاركة 102 سباح وسباحة من بين 1249 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 16 رياضة أولمبية أخرى.

وكان المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، قد طلب من اللجنة الفنية ضرورة التنسيق مع المديرين المختصين في مجال الرياضة والألعاب والمسابقات ببرامج المنطقة المختلفة لمتابعة آخر التعديلات التي طرأت على قوانين الرياضات الـ 16 التي تشهدها الألعاب الإقليمية، والعمل على تزويدها للحكام خلال الدورات التدريبية الخاصة بهم، وكذلك مراعاة قواعد اختيار اللاعبين وتطبيق القواعد الدولية في اختيارات اللاعبين المشاركين في برامج الألعاب الإقليمية أو العالمية على حد سواء.

وكانت اللجنة الفنية التي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، ود.عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، قد أعلنت أعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين في سباقات السباحة، والتي تشارك فيها جميع دول المنطقة باستثناء الأردن وموريتانيا، وتشهد مشاركة أستراليا من الدول الأجنبية.

وقال شريف الفولي: إن مسابقات السباحة تشهد مشاركة مميزة من الإمارات تصل إلى 16 لاعباً ولاعبة منهم ثمانية سباحين وثماني سباحات، ومشاركة مصر بأربعة سباحين وأربع سباحات، والجزائر بأربعة سباحين وأربع سباحات، والبحرين بأربعة سباحين، وإيران بأربعة سباحين، والعراق بأربعة سباحين وأربع سباحات، والسعودية تشارك بأربعة سباحين، ولبنان تشارك بسباحين وسباحتين، وليبيا تشارك بأربعة سباحين وأربع سباحات، والمغرب تشارك بسباحين وسباحتين، وعمان تشارك بأربعة سباحين وأربع سباحات، وفلسطين تشارك بسباحين وسباحتين، وسوريا تشارك بأربعة سباحين وأربع سباحات، وتونس تشارك بأربعة سباحين وأربع سباحات، ومن الدول الأجنبية تشارك أستراليا بسباحين وسباحتين.

من جهته، أكد د.عماد محيي الدين أنه تم إدخال الرياضات المائية في الأولمبياد الخاص عام 1968 وفي أول ألعاب عالمية أقيمت بشيكاغو، وتناسب الرياضات المائية مجموعة مختلفة من الأعمار السنية ومستويات القدرة، ومسابقات الرياضات المائية منها السباحة الحرة- الظهر، والصدر، والفراشة والفردي المتنوع - التتابع الفردي - مسابقات الحرة والمتنوع تتابع، مسابقات تتابع فرق الرياضات الموحدة، ويبلغ عدد السباحين والسباحات بالمنطقة حالياً 8896 سباحاً وسباحة. وأشار محمد ناصر إلى أن المنافسات ستقام بجامعة نيويورك أبوظبي والتي تضم مجموعة من المرافق الرياضية المجهزة بالكامل في الحرم الجامعي على جزيرة السعديات، وتقدم الجامعة حالياً رياضات التجديف، الكركيت، كرة القدم، الرجبي، الكارتينج، التزلج على الجليد، كرة الطاولة، الكابويرا، كرة الطائرة، الغوص، الاسكواتش، ألعاب القوى، والفريسبي. وتنظم الجامعة عن طريق المبادرات الطلابية فعاليات رياضية أخرى خلال مناسبات معينة منها رياضة ركوب الخيل وتسلق الصخور، والكارتينج، وتشارك الجامعة في العديد من الفعاليات الرياضية في الإمارات وفي دول الإقليم، وكانت الجامعة قد استضافت سلسلة من الأنشطة الرياضية، تتضمن سباق ترايثلون، وسلسلة السعديات في عامها الثالث، والتي تتكون من مسابقة «سعديات سبايك» و«سعديات سبلاش»، وكذلك مسابقات الكرة الطائرة، والسباحة.