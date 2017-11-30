نابولي واليوفي.. نقطة الفصل

روما (أ ف ب)

تتجه الأنظار صوب موقعة ملعب «سان باولو» التي تجمع نابولي المتصدر بضيفه يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة، وذلك في المرحلة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

ولطالما ارتدت المواجهة بين الطرفين طابعاً حماسياً خاصاً، لكن أهمية المباراة ستكون مضاعفة، لأن نابولي يتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة بعد فوزه بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة وعدم تلقيه أي هزيمة حتى الآن، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن مضيفه الجنوبي، وهو ما يجعلها مباراة فاصلة في مسيرة الفريقين، حيث يعني فوز نابولي استكماله لمشوار ناجح، فيما يمثل الفوز لليوفي خياراً لا بديل عنه.

ويأمل كل من الفريقين أن يركز اللاعبون على موقعة الجمعة عوضاً عن التفكير بما ينتظرهما الأسبوع المقبل، وذلك لأن مباراة «سان باولو» قد تلعب دوراً حاسماً في السباق نحو اللقب، رغم أن الموسم لا يزال في بدايته.

ويسعى نابولي إلى تكرار سيناريو الزيارة الأخيرة ليوفنتوس إلى ملعبه حين تغلب عليه 3-2 الموسم الماضي، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، دون أن يمنعه من مواصلة مشواره والفوز باللقب «فاز يوفنتوس ذهابا 3-1»، وذلك من أجل التأكيد بأنه قادر هذا الموسم على إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990.