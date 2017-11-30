حسن عبدالرحمن يخضع لجراحة ناجحة في فرنسا

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

خضع حسن عبدالرحمن، لاعب فريق الإمارات، لعملية جراحية صباح أمس في فرنسا، لمساعدته على الشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة أمام الظفرة، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، ثم تطورت مع مرور الوقت، حيث غاب اللاعب عن صفوف فريقه منذ آخر ظهور له أمام الوصل، ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

وقال خليل الطويل، عضو مجلس إدارة النادي، مشرف الفريق الأول، إن الجراحة التي أجريت للاعب حسن عبدالرحمن مهمة لتخطي مرحلة الإصابة التي تسببت بغيابه عن صفوف الفريق في المباريات الماضية، خصوصاً مع تزايد أهمية وجوده ضمن خيارات المدرب التونسي نور الدين العبيدي، لدعم طموحات الفريق في المنافسة على أفضل النتائج في الدوري، رغم التراجع الذي حدث في الجولات الأخيرة وتوقف رصيد«الصقور» عند 4 نقاط فقط من 9 مباريات، موضحاً في الوقت نفسه أن إدارة النادي بقيادة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، ومحمود الشمسي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، حريصة على توفير الأجواء الإيجابية أمام اللاعبين وتقديم جميع أشكال الدعم لمنحهم فرصة تقديم الإضافة القوية للفريق في الموسم الحالي.

وأضاف: «سفر اللاعب حسن عبدالرحمن إلى فرنسا ومن قبله الأرجنتيني ساشا وسعد سرور إلى صربيا لتلقي العلاج، أكبر دليل على اهتمام النادي بجميع اللاعبين بما يحقق لهم الاستقرار النفسي، تمهيداً للدفاع عن الشعار ومضاعفة الجهود في جميع المباريات لتأكيد المرحلة المهمة التي وصل إليها الفريق، والجميع على ثقة بأن التراجع الذي حدث في المرحلة الماضية لن يؤثر في طموحات «الصقور» للوصول إلى أفضل النتائج، بالنظر إلى المعطيات الإيجابية التي تؤدي في نهاية الأمر إلى واقع جيد وإيجابي يمنحهم فرصة تخطي المرحلة الصعبة على لائحة الترتيب في الدوري».

وكشف الطويل عن تطورات إيجابية حول الإصابة التي تعرض لها اللاعب عمر الخديم في الحصة التدريبية التي سبقت لقاء الشارقة في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي ولم تمنحه فرصة المشاركة في جميع مباريات الدوري، مقابل مشاركة لمدة 45 دقيقة أمام دبا الفجيرة في الجولة الثالثة من الكأس.

وقال إن النادي وفر له الفرصة للقاء الطبيب الأميركي براون اختصاصي إصابات الملاعب في أبوظبي للاطمئنان على الإصابة، وأكد له الطبيب عدم حاجته لإجراء عملية جراحية، مشيراً إلى أن الخديم يحتاج راحة بين 7 إلى 10 أيام حسب توصية الطبيب، ثم يشارك مع اللاعبين في الحصص التدريبية لأجل عودته مجدداً إلى التشكيلة الأساسية والمشاركة في بقية مباريات الموسم الحالي، خصوصاً أنه من العناصر الجيدة التي يعول عليها النادي كثيراً لتقديم الإضافة القوية.