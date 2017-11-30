زايد الحمادي: الظفرة يحارب «الظروف الصعبة»!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
على مدار 15 عاماً تدرج زايد الحمادي مع فرق الفئات العمرية بنادي الظفرة وكافة المنتخبات الوطنية، قبل أن يحتل موقع الحارس الأساسي في تشكيلة الفريق الأول الموسم الحالي، وفي عمر الـ 21.
ويعتبر الحمادي الآن ثاني أصغر حارس أساسي في دوري الخليج العربي خلف محمد الشامسي حارس الوحدة، إذ أكد خلال حديثه مع «الاتحاد» وبكل تواضع أنه ما يزال يخطو خطواته الأولى لاعباً أساسياً في بطولة دوري الخليج العربي، حيث يعيش «ضغوطات إيجابية» تتمثل في سعيه الدائم إلى إثبات جدارته في هذا الموقع، ومساعدة فريقه على الشكل الأمثل، لافتاً إلى أنه يعي جيداً أن الاهتمام ينصب دائماً على حراس الفرق التي تحتل مراكز متقدمة على لائحة ترتيب بطولة الدوري، لذلك فهو يجتهد مع فريقه إيماناً منه بأن الحارس قادر وبشكل كبير على صنع الفارق. فمهما كان الحضور الفني لفريق كرة القدم قوياً، فإنه مع حارس متواضع يكون عرضة للخسائر.
|
وبوصفه أحد أبناء منطقة الظفرة أكد الحمادي أن أحياء هذه المنطقة تزخر بالمواهب التي لا يستهان بها، لافتاً إلى أن الحواري هي المكان الأمثل لاكتشاف الخامات واستقطابها، فالتجربة أثبتت أن هذا الصنف من اللاعبين يعتبرون الأفضل والأقدر على تخطي التحديات، وهذا الأمر ليس تقليلاً من شأن اللاعبين الذين تنجبهم الأكاديميات، مضيفاً: «عدد هائل من اللاعبين السعوديين اللامعين تم استقطاب معظمهم من بطولات الأحياء الشعبية والحواري، حيث تعتبر هذه البطولات المنجم الرئيس للاعبين في المملكة الشقيقة، وأعتقد أن على الأندية الاتجاه إلى الحواري إذا أرادت النهوض بواقع اللعبة داخل أروقتها، ومن خلال الكشافين، فالمواهب لن تأتي وحدها إلى الأندية للالتحاق بالأكاديميات، والكثير من لاعبي المنتخب السعودي حالياً كان قد سبق لهم المشاركة في بطولات الحواري والأحياء الشعبية والتي ينظم بعضها اتحاد الكرة السعودي أو المسؤولين المعروفين على صعيد اللعبة».
|
وأنهى الحمادي حديثه مع «الاتحاد» باستذكار خطواته الأولى على صعيد اللعبة عندما استدعاه المدرب المصري هشام أبوالحسن للانخراط في تدريبات الظفرة، إذ ساهم هذا المدرب على حد وصفه في صقل خبراته منذ نعومة أظفاره إلى أن وصل المنتخب الأولمبي، موجهاً شكره الجزيل إلى أبو الحسن الذي اعتبره صاحب الفضل الأول عليه في ممارسة اللعبة التي أحبها وعشقها.