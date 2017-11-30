الإمارات ودبا الفجيرة «تبديد القلق وإنعاش الأمل»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكثر من «قاسم مشترك» بين الإمارات ودبا الفجيرة في مواجهتهما المرتقبة مساء اليوم، بشعار واحد هو الفوز فقط، إذ إن وضع «الصقور» يدعو للقلق بسبب موقفه الصعب وتراجعه المستمر في النتائج التي جعلته في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط فقط من 9 مباريات بفوز واحد على حتا، وتعادل مع الظفرة، مقابل الخسارة 7 مرات، في حين أن دبا الفجيرة المنتشي بعروضه الممتازة ونتائجه الإيجابية في وضع أفضل بكثير بعدما جمع 10 نقاط من 9 مباريات، بالفوز على الجزيرة وعجمان، بينما تعادل 4 مرات، وخسر 3 مباريات.

الفوز هو الهدف الأساسي في لقاء اليوم لأن آخر نتيجة إيجابية لفريق الإمارات كانت منذ 61 يوماً وتحديداً في 29 سبتمبر الماضي على حساب حتا 4- صفر، والمصادفة أن آخر فوز لدبا كان في الثالثة أيضاً على حساب عجمان 2-صفر منذ 62 يوماً وتحديداً في 30 سبتمبر.

ويدرك لاعبو «الصقور» أن «مرارة» الخسارة من دبا بالذات صفر-2 الموسم الماضي يجب أن تكون خارج ذاكرتهم خصوصاً أن الفريق لم يستطع رد الاعتبار في المواجهة التي جمعتهما أخيراً في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي بعدما سيطر التعادل السلبي.

عبدالله موسى: الفوز مسؤولية اللاعبين

شدد عبدالله موسى، لاعب فريق الإمارات، على أن الفوز في لقاء اليوم أمام دبا الفجيرة مسؤولية اللاعبين بعد التراجع الذي حدث في المباريات الماضية، وقال إنهم على علم بالوضع الحرج للفريق على لائحة الترتيب، ويتطلعون إلى كل ما يمكن أن يقودهم لتتويج جهود الإدارة والمدرب نور الدين العبيدي في الوصول إلى العلامة الكاملة في لقاء اليوم لاستعادة ذاكرة النتائج الجيدة، بعد آخر فوز على حساب حتا.

ديالو: قليل من الحظ أمام المرمى

قال السنغالي ديالو مهاجم دبا، إنه يتمنى مساندة الحظ له في لقاء اليوم ليوفق في زيارة الشباك، والعودة مجدداً لوضع بصمته في الشباك بعد أن عجز عن تحقيق هذا في آخر جولتين من الدوري، وتوقع في الوقت نفسه أن يكون اللقاء صعباً ومثيراً بالندية الكبيرة من الفريقين للوصول إلى النقاط الثلاث، وقال إنه جاهز لتقديم المردود الفني القوي لتحقيق طموحات الجماهير بتسجيل المزيد من الأهداف.