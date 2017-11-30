العين والنصر «مواجهة القوة غير المكتملة»

دبي (الاتحاد)

يرفع كل من فريقي العين والنصر شعار الفوز وحصد النقاط الثلاث عبر «القوة غير المكتملة» في لقائهما الصعب اليوم في أحد أهم لقاءات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي يحتضنها استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، حيث تفرض الغيابات نفسها على تشكيلة الفريقين، إلا أن هذا لن يحول دون رغبتهما في تحقيق الفوز مهما كانت الغيابات أو المعوقات.

يدخل العين هذه المواجهة وهو في المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 19 نقطة خلف الوصل المتصدر، ويهمه تحقيق الفوز للحفاظ على مطاردة القمة على أمل تعثر «الإمبراطور» في الجولات المقبلة، ومن ثم الصعود إلى قمة الترتيب، وفي نفس الوقت، محاولة التخلص من «آثار» التعادل السلبي الأخير الذي فرضه دبا الفجيرة على «الزعيم» في الجولة الماضية، وتسبب في ضياع نقطتين كانتا في حكم المضمونتين لو نجح الفريق في الحصول عليهما لدخل مواجهة اليوم وهو في وضعية أفضل.

وتضم قائمة الغائبين عن العين في مواجهة اليوم 5 لاعبين هم من عامر عبدالرحمن وبندر الأحبابي والياباني شيوتاني والبرازيلي كايو، وبالطبع هم عناصر مؤثرة سوف يسعى الكرواتي زوران ماميتش إلى إيجاد العناصر البديلة التي تحقق له الفوز في مباراة اليوم.

وعلى الجانب الآخر، يحل النصر في هذه المواجهة، وهو يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خارج أرضه، وأيضاً تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له وجدوده بالقرب من المربع الذهبي على أمل اقتحامه في أقرب فرصة.