«أف 3» يتفوق في «الشيوخ» بـ «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

تصدر «أف 3» ترتيب فئة «جير شاهين فرخ» عبر الطير «أس 65» بقيادة الصقار راشد سعيد سلطان الكندي، بزمن 17.560 ثانية، في تصفيات «الشيوخ»، التي انطلقت أمس ضمن منافسات، بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على مدار 11 يوماً ويستمر حتى 12 من شهر يناير الجاري.

كما قاد الصقار نفسه الطير «جي أس 58» للمركز الثاني بزمن 17.616 ثانية، وجاء ثالثاً «أس 50» بقيادة محمد سلطان مطر مرخان بزمن 17.744 ثانية، وحل رابعاً «أس 72» بقيادة خليفة أحمد مجرن محمد الكندي، بزمن 17.777 ثانية، وبالمركز الخامس «أم 59» بقيادة الصقار ذاته بزمن 17.784 ثانية.

وفي فئة «جير شاهين جرناس»، تصدر «الصعب» من «أم أر أم» الترتيب بقيادة محمد سلطان مطر مرخان بزمن 17.551 ثانية، وجاء ثانياً «إبداع» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 17.843 ثانية، وبالمركز الثالث «11» بقيادة عبيد خليفة المهيري بزمن 17.964 ثانية، وحل رابعاً «يلاد» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي، وخامساً جاء «بي 37» بقيادة عبيد خليفة المهيري.

وتألقت طيور «أف 3» في فئة «جير تبع فرخ»، وحصدت 9 من المراكز العشرة الأولى، حيث جاء «أم 126» من «أف 3» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي في الصدارة بزمن 18.609 ثانية، وثانياً «تي 3» بقيادة راشد سعيد سلطان الكندي بزمن 19.182 ثانية، وثالثاً «أس 787» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 19.352 ثانية، وجاء رابعا «أس 725» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي، وخامساً «أم 36» بقيادة الكندي أيضاً.

وفي فئة «جير تبع جرناس»، حصد «أف 3» المراكز العشرة الأولى، وحقق «15» المركز الأول من «أف 3» بقيادة سهيل سعيد سلطان الكندي بزمن 18.101 ثانية، وجاء ثانياً «53 الحمر» بقيادة خليفة الكندي، وثالثاً حل «سهم» بقيادة خليفة الكندي، ورابعاً «298» بقيادة الكندي أيضاً، وخامساً «بي 44» بقيادة راشد الكندي.

في الوقت نفسه، استكملت تصفيات بطولة العامة، بإقامة بقية الفئات الثلاث، وهي «جير شاهين جرناس» و«جير تبع فرخ» و«جير تبع جرناس»، ففي فئة «جير شاهين جرناس»، تمكن العشرة الأوائل من كسر حاجز الثواني الـ18، وتصدر «رعد» لمالكه سعيد هلال سالم بن طراف المنصوري، الترتيب محققاً زمناً قدره 17.157 ثانية، وتقدم على 4 طيور لمالكها حمدان سعيد جابر، وهي: «سلسبيل» الثاني، و«مشوش» الثالث، و«مشكور» الرابع، والطير «66» خامساً.

وفي فئة «جير تبع فرخ»، تصدر الترتيب الطير «58» لمالكه عبدالله راشد المنصوري، بزمن وقدره 18.899 ثانية، وجاء ثانياً «أم 19» لمالكه هزاع محمد المحمود بقيادة أحمد ثاني الرميثي بزمن 18.938 ثانية، وذهب الثالث إلى «ذهب» لمالكه محمد سعيد المنصوري، وجاء رابعاً «كليب» لمالكه خالد ناصر الهاجري وبقيادة سالم ناصر الهاجري، وخامساً «102» لمالكه عبدالله راشد المنصوري.

وفي فئة «جير تبع جرناس»، تصدر «ميراج» الترتيب لمالكه بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، بزمن 18.234 ثانية، وجاء ثانياً ش265» للمالك نفسه، فيما حل ثالثاً «الشرس» لمالكه خالد ناصر الهاجري وبقيادة سالم ناصر الهاجري، وحقق «تي 4» لمالكه سيف جمال سيف الحريز المركز الرابع، وجاء خامساً «35» لمالكه محمد ثاني الفلاسي.