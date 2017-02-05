منتدى في دبي يستعرض قضايا الشركات العائلية

دبي (الاتحاد)

تنظم شركة «بريستيل وشريكه» العالمية بشراكة استراتيجية مع «مجلس دبي الاقتصادي» النسخة الثانية من «منتدى دبي للشركات العائلية» (المغلق) بعد غد (الثلاثاء)، ويستمر لمدة يومين في فندق ذي بالاس داون تاون، دبي.

ويوفر المنتدى منصة تفاعلية للشركات العائلية إضافة إلى الأفراد ذوي الثروات العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف إثارة الحوار وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المهمة المتعلقة بالشركات العائلية، مثل الهيكلة، والحوكمة، والاستثمارات الخارجية، وغيرها.

ويهدف المنتدى أيضاً إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القضايا المذكورة أعلاه وبما يسهم في تنظيم الشركات العائلية الوطنية في دولة الإمارات وتطوير قدراتها المؤسسية بالاتجاه الذي يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وسيكون من بين المشاركين في المنتدى الأميرة تيسي، لوكسمبورج وناساو، وفيليب بارهام، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجامي لوثر، الوزير السابق للعائلة الملكية البريطانية، ورؤساء كبرى الشركات العالمية.