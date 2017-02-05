واحة دبي للسيليكون: تطوير البنية التكنولوجية بالتعاون مع كوريا الجنوبية

دبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة يانغي تشوي وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي. وبحث الاجتماع الذي عُقد في مقر سلطة واحة دبي للسيليكون تعزيز أوجه التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وريادة الأعمال. وتبادل المشاركون في الاجتماع الرؤى حول المشهد الحالي والمستقبلي للقطاع التقني ومجالات التعاون في مختلف المشاريع التي تركز على التكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني «استعرضنا خلال الاجتماع المزايا التي تقدمها واحة دبي للسيليكون للشركات التكنولوجية الناشئة والكبيرة على حد سواء عند تأسيس أعمالها في الواحة. ونحن ملتزمون بتطوير بنية تكنولوجية ذكية قادرة على مواكبة احتياجات شركاء الأعمال والمستثمرين العالميين وتساهم في تعزيز مكانة واحة دبي للسيليكون كوجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة. وتعتبر كوريا من الدول الرائدة في الحلول التكنولوجية المتقدمة ما يجعلها شريكاً مهماً لنا في سعينا لتحقيق هذا الهدف ونتطلع إلى تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات التكنولوجية معها». وعقب الاجتماع، رافق الدكتور الزرعوني الوفد الزائر بجولة في واحة دبي للسيليكون حيث قدم لهم لمحة موجزة عن البيئة الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الواحة لشركاء الأعمال والشركات التكنولوجية العالمية. كما تعرف أعضاء الوفد إلى «سيليكون بارك»، مشروع المدينة الذكية الذي يتم بناؤه في الواحة على مساحة 150 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم، إضافة إلى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، المركز المملوك من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون والأكبر من نوعه في المنطقة وعدد من المشاريع الأخرى.

وأشاد الدكتور تشوي بالجهود التي تقوم بها سلطة واحة دبي للسيليكون ومبادرات المدن الذكية التي أطلقتها، وأثنى على الرؤية المستقبلية لحكومة دبي.