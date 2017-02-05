مذكرة تفاهم لنشـر ثقافـة التحكيـم بين المتعاملين في الأسواق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مذكرة تفاهم تستهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات أسواق المال وصناعة الخدمات المالية وفض المنازعات عن طريق التحكيم.

وقع المذكرة د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وعبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون فيما يخص إجراء الدراسات المتخصصة وذلك بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية والاستثمار، ونشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمستثمرين ورجال الأعمال على المستوى المحلي، والتنسيق المتبادل من أجل تطوير آليات مشتركة بما يعزز ويدعم المناخ الاستثماري عبر توفير أرقى معايير النزاهة والشفافية للتحكيم وفض المنازعات بين المستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.

وقال د.عبيد الزعابي: «إن الهيئة تثمن غالياً الرسالة المنوطة بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وهي تؤكد وجود الأرضية المشتركة للتعاون بين الطرفين فيما يخص توفير العدالة للخصوم عبر آليات شفافة ونزيهة، وتعتز بأن يكون المركز أحد شركائها الاستراتيجيين الذين تتعاون معهم بما يسهم في تحقيق الأهداف والطموحات المشتركة».