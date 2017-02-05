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«أبوظبي الوطنية للفنادق» تعيّن رئيساً تنفيذياً للشركة
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

عينت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق خالد أنيب بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد.

قامت الشركة الوطنية التي تغطي مجالات عديدة كالفنادق والسياحة والنقل ومجموعات المطاعم في أبوظبي باختيار أنيب ليستلم إدارة الأهداف طويلة وقصيرة الأمد للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع مجلس الإدارة والفريق الإداري ككل.

وقال الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق: «يسعدنا انضمام خالد أنيب إلى فريق الشركة مع محفظته الواسعة وخبراته المميزة وسجل نجاحه الباهر على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال إدارة وتنمية الفنادق، حيث سيساهم في نمو الشركة محلياً وإقليمياً». وقال أنيب: «يشرفني انضمامي للعمل مع الشركة، والتي يرتكز اسمها الكبير على العراقة والتراث».

     
 

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