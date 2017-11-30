قرقاش يدعو للتدقيق بدوافع منظمات حقوقية مطية لقطر

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس إن استخدام قطر للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان «المزيفة» مثل منظمة الكرامة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، كانت دائما الأداة المفضلة في السياسة الخارجية القطرية ويشهد على ذلك الدعاية التي قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر» إن سمعة منظمة الكرامة وسجل مؤسسيها مرتبط بتمويل الإرهاب وموثق توثيقا جيدا. ومن الضروري التدقيق في دوافع بعض هذه المنظمات غير الحكومية».

وكان قرقاش انتقد في وقت سابق الضجيج الإعلامي القطري. وقال في تغريدة على «تويتر»: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعنوانها قطر، تقدمت ببلاغ إعلامي ضد الإمارات إلى محكمة الجنايات الدولية. المطلع يدرك أن التحرك إعلامي هدفه الضجيج، وهذا ديدن الدوحة».