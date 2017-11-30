مجرم حرب كرواتي ينتحر خلال محاكمته في لاهاي

لاهاي (وكالات)

اتخذت محاكمة القائد العسكري السابق لكروات البوسنة سولوبدان برالياك أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أمس منحى دراميا حين قام المتهم بتجرع السم خلال تثبيت الحكم بحقه ما أدى إلى وفاته. واستمع برالياك (72 عاما) لقرار تأكيد سجنه 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قبل أن يقول «ارفض حكمكم» ويخرج من جيبه قارورة ويتناول محتواها، حيث قال محاميه لاحقا إنها سم.

وعمت الفوضى قاعة المحكمة واضطر القضاة إلى تعليق الجلسة، فيما أعلن الإعلام الرسمي الكرواتي لاحقا وفاة برالياك الذي كان مسؤولا كبيرا عن القوات المسلحة لجمهورية البوسنة والهرسك الكرواتية التي قاتلت البوسنيين في 1993-1994، وورد اسمه باعتباره واحدا من المسؤولين عن تدمير الجسر العثماني في موستار.