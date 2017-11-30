طهران تمنع عبور طائرة رئيس وزراء بلغاريا

عواصم (وكالات)

قالت وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاخارييفا، إن إيران رفضت دخول طائرة حكومية بلغارية تقل وفدا بقيادة رئيس الوزراء بويوكو بوريسوف أجواءها في طريقها إلى السعودية. وأبلغت الصحفيين أن الطائرة كان لديها كل التصاريح اللازمة للتحليق في الأجواء الإيرانية في طريقها إلى الرياض في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لكن لدى دخولها المجال الجوي الإيراني طلبت منها السلطات الإيرانية المغادرة.

وقالت زاخارييفا وهي ضمن الوفد الحكومي، إن الطائرة اضطرت للعودة إلى تركيا بعدما وصفته بـ»رفض في اللحظات الأخيرة يتعذر تفسيره». وأضافت أن الطائرة تعين عليها الحصول على تصريح للتحليق عبر المجال الجوي العراقي، إلى الغرب من إيران، قبل أن يتسنى لها الوصول إلى وجهتها النهائية.

وأفادت أن طهران أبلغت صوفيا بأن رفضها دخول الطائرة مجالها الجوي يرجع إلى انحرافها بشكل طفيف عن مسارها المقرر، لكن السلطات البلغارية رفضت هذا الطرح واستدعت القائم بالأعمال الإيراني لدى بلغاريا طلبا للتوضيح. وقالت «الطائرة الحكومية حصلت على كل التصاريح الدبلوماسية اللازمة للتحليق في المجال الجوي الإيراني». وبوريسوف هو أول رئيس وزراء بلغاري يزور السعودية. وستتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير المقبل ولمدة ستة أشهر.