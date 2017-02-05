%7.6 نمواً سنوياً بقطاع الفنادق في دول «التعاون»

أبوظبي (الاتحاد)
قال بعض خبراء في قطاع الفنادق إن زيادة أعداد المسافرين من بعض الأسواق الجديدة مثل الهند والصين والشرق الأقصى والمملكة العربية السعودية، ستسهم في نمو قطاع الفنادق الكبير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقاً لتقرير «ألبن كابيتال»، فإنه يتوقع أن ينمو قطاع الفنادق في دول الخليج بمعدل سنوي نسبته 7.6%، من 25.4 مليار دولار في عام 2015 إلى 36.6 مليار دولار، في 2020. كما يتوقع نمو إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في الإمارات بمعدل سنوي يقارب 1.8% ليصل إلى نحو 143 مليار دولار خلال عام 2020. ورغم الفترة الصعبة التي مر بها القطاع العام الماضي وعدم الاستقرار خلال بداية 2017، إلا أن التوقعات تشير إلى تعافي القطاع على المدى الطويل لزيادة عدد السياح نتيجة تنامي الفعاليات والجهود التي تنظمها و تبذلها الحكومات في المنطقة.
|
وقال سيمون أليسون، المدير التنفيذي لدى مؤسسة «هوفتيل» للعقارات الفندقية والمنظم الرسمي لـ «GIOHIS 2017 «إن تنوع الأسواق سيساعد في نهاية المطاف على انتعاش مستويات أداء قطاع الفنادق إضافة إلى اكتساب الأسواق الناشئة مزيداً من الفرص لجذب المستثمرين و السياح».
|
ولاحظ «سيمون» أن الأعضاء الملاك في هوفتيل قلقون من توجهات القطاع على المدى الطويل، حيث أن الفنادق ذات العلامة التجارية الكبيرة تتجه إلى تدعيم شركات السفر العملاقة لمكافحة القوة التسويقية لوكلاء السفر عبر الإنترنت، الذين يعملون على تعزيز سيطرتهم على سوق الحجوزات عبر الإنترنت.