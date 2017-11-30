أميركا تطور «الأزرق» بدلاً من «العديد»!

القاهرة (مواقع إخبارية)

قالت صحيفة «ستارز آند ستربس» الأميركية المعنية بالشؤون العسكرية، إن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس بتخصيص 143 مليون دولار لتطوير القاعدة العسكرية في الأردن «موفق السلطي» المعروفة أيضاً باسم «الأزرق»، يشير إلى أن واشنطن ربما تبحث عن مقر بديل لقيادة القوات المركزية الموجودة حالياً في قاعدة العديد بقطر.

وأوضحت أنه خلال يونيو الماضي، قطعت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها مع قطر التي تستضيف مقر قاعدة العديد، التي شنت الولايات المتحدة انطلاقاً منها الكثير من هجماتها ضد داعش.

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى تأييده للمقاطعة، وأعلن صراحة أنه يستطيع العثور على بديل لقاعدة العديد إذا كان الأمر ضرورياً.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: «إذا كان علينا الرحيل عن العديد فسنجد 10 دول ترغب في بناء قاعدة أخرى لنا، صدقوني»، ولفتت إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس حاول تصحيح تصريحات ترامب، فقال إن الولايات المتحدة لا تخطط للعثور على قاعدة بديلة للعديد، لكن في الوقت نفسه أقر الكونجرس تمويلاً بنحو 500 مليون دولار للقواعد الجوية العسكرية الأميركية بالخارج، تم بموجبها تخصيص 143 مليون دولار منها لقاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مقابل 15 مليون دولار فقط لتحسين المرافق في قاعدة العديد.

وأشارت إلى أن قاعدة الأزرق الجوية الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق، قد لعبت دوراً رئيسياً في معركة الولايات المتحدة ضد داعش، وتعمل بنحو خمسة أضعاف طاقتها الاستيعابية.