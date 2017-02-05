«دبي للقوارب» يعرض الابتكارات الترفيهية البحرية

دبي(الاتحاد)

يجمع معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الجديدة العديد من الابتكارات البحرية في قطاع الرياضات البحرية والترفيهية، ومنها منتجات مبتكرة لنفث الماء، ووسائل رائدة للتنقل تحت الماء مبنية على تصاميم لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الابتكارات البحرية المعروضة أمام زوار معرض دبي العالمي للقوارب، التي تُقام في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الفترة ما بين 28 فبراير و4 مارس.

وباتت الأشكال المختلفة للألعاب المائية الطائرة تحظى بشعبية متزايدة بين عشّاق الرياضات المائية، خاصة مع التطور الكبير لتقنيات نفث الماء، والتي سوف تكون متاحة أمام العاملين في قطاع الملاحة الترفيهية في المنطقة، ومحبي وهواة الصيد والإبحار من زوار معرض دبي العالمي للقوارب، على مدار 5 أيام في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في نهاية الشهر الحالي.

من بين أبرز المزودين والمصنعين الدوليين المشاركين في الدورة الـ25 لمعرض دبي العالمي للقوارب، شركة «هيدرو ووتر سبورتس» التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تأسست عام 2015 على يد الكابتن كريم الجندي، مدرب الغطس وخبير الرياضات المائية.

وعن مشاركتهم في المعرض، قال الجندي: «خَلقَت تكنولوجيا نفث المياه جيلاً جديداً من الرياضات والنشاطات المائية المثيرة والرائعة مثل الألواح الطائرة والدافعة، والجيتباك والجيتوفيتر، والتي تقدم لعشاق هذا النوع من الرياضات تجارب لا تُضاهى، تجمع بين السباحة في البحر، والطيران في الجو». وأضاف: «قدمنا خدماتنا لنحو 4 آلاف عميل خلال العامين الماضيين، ونتطلع لحضور معرض دبي العالمي للقوارب، ولقاء خبراء الصناعات البحرية من حول العالم، الذين يمكنهم مساعدتنا لتطوير أعمالنا والارتقاء بها». وفي الوقت الذي يحلّق فيه عشاق الألعاب المائية الطائرة عالياً في الهواء، بدأت ابتكارات حديثة بالغوص تحت الماء لأعماق تصل إلى 95 متراً تحت سطح البحر.

ومما لا شك فيه أن معرض دبي العالمي للقوارب سيشكّل الأرضية المثالية لإطلاق مجموعة من الغواصات القادرة على منح صنّاع الأفلام والباحثين والشركات البحرية وشركات المسح والمستكشفين إمكانيات أكبر لبلوغ أعماق أكبر.

واستلهمت شركة أورتيغا الهولندية، المطورة للغواصة الكهربائية الجديدة ذات الثلاثة مقاعد، والتي يمكنها العمل فوق وتحت الماء، تصميم مركبتها من غواصة «الجميلة النائمة» التي طورها الإنجليز في الحرب العالمية الثانية لحمل المعلومات السرية، واستعمالها في تخطيط هجمات على مراكب العدو.

وتتمتع القوارب الغواصة الجديدة، التي تستخدم تكنولوجيا بحرية عالية الدقة، بتصاميم أنيقة وعصرية، وتعمل ببطاريات تم تطويرها خصيصاً لها بالاعتماد على التكنولوجيا المستخدمة في سيارات تسلا، وهو ما يمنحها القدرة على قطع 80 ميلاً بحرياً أو العمل على مدار 11 ساعة متواصلة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «نهدف في معرض دبي العالمي للقوارب، إلى تقديم تجربة متكاملة تلائم مختلف فئات الزوار، بالإضافة لاستعراض كل ما هو جديد في عالم الصناعات البحرية، وسوف يتضمن المعرض تشكيلة واسعة من الألعاب والقوارب المائية المثيرة والمثالية للأشخاص المحبين للمياه والنشاطات المائية».