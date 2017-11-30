7 شاعرات يروين قصة الماضي والحاضر والمستقبل

الشارقة (الاتحاد)
بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالشارقة، نظم منتدى شاعرات الإمارات بمركز الشارقة للشعر الشعبي بدائرة الثقافة بالشارقة، أمس الأول، احتفالية شعرية وطنية احتفالاً باليوم الوطني السادس والأربعين للدولة.
بدأت الاحتفالية التي احتضنها قصر الثقافة بالشارقة بالسلام الوطني، أعقبه أوبريت "ميلاد أمة" الذي كتبته الشاعرة شيخة جمعة (الحصباة) وقام بأدائه مجموعة من طلاب وطالبات مدرسة أم القرى الخاصة بأم القيوين. وقدمت مجموعة شاعرات نخبة النون الأدبية، شيلة بعنوان "دار الشيوخ".
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قدمت الشاعرات قصائد تستلهم الوطن في ماضية وحاضره ومستقبله، تميزت بشاعرية رفيعة، ولغة جزلة سهلة، ومعانٍ سامية محلقة، تعبر عن الوطن والمواطنة بكل صدق وشاعرية، وتبرز الهوية والخصوصية الإماراتية وعمقها التاريخي وأصالتها.
وفِي ختام الحفل، كرمت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، والشاعرة مريم النقبي مسؤولة منتدى شاعرات الإمارات، الشاعرات المشاركات، وقدمتا لهن الشكر على هذه المشاركات المتميزة.