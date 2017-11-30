«جوناثان».. عميد الحيوانات الحية بعمر 185 عاماً

جيمستاون، المملكة المتحدة (أ ف ب)

تعاين الطبيبة البيطرية كاثرين مان، أسبوعياً السلحفاة «جوناثان» الذي يمد لها عنقه الطويل فيما تنكب الشابة على مداعبته، وذكر السلحفاة هذا البالغ من العمر 185 عاماً على الأقل، يتحدى قوانين الطبيعة، فهو بلا شك عميد الحيوانات الحية على الأرض، وأحد مقاصد جزيرة القديسة هيلانة البريطانية في الأطلسي، والتي اشتهرت بأنها كانت وجهة نابليون بونابرت منذ عام 1815 وحتى وفاته 1821م، بعد أن تم نفيه إليها. وتقول مان وهي الطبيبة البيطرية الوحيدة في هذه الأرض البريطانية المعزولة: «إنه أهم مريض لدي».

ويمثل ذكر السلحفاة العملاق جوناثان «مؤسسة» قائمة بذاتها، وهو على الأرجح أشهر السكان في هذه الجزيرة، وعددها 4500 نسمة. ويذكر أن صور هذا الحيوان مطبوعة على القطع النقدية المحلية، وطوابع الهجرة الخاصة بجزيرة القديسة هيلانة. كذلك تخول قوة الجذب السياحية، هذا الحيوان التنعم بمعاملة تفضيلية؛ إذ إن مطابخ حاكمة الجزيرة «ليزا فيليبس»، هي التي تحضر له الطعام، من جزر وخس وخيار وتفاح وإجاص. وتبقى ظروف وصول ذكر السلحفاة العملاق المتحدر من جزر سيشيل إلى جزيرة القديسة هيلانة لغزاً، لكن ثمة أمراً مؤكداً هو أن جوناثان تخطى منذ زمن بعيد «مدة صلاحيته»، أي العمر الأقصى للسلاحف، والذي يقرب من 150 سنة، وفق كاثرين مان.