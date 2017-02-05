توقعات بارتفاع معدلات إشغال فنادق أبوظبي 3%

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع عاملون في فنادق بأبوظبي أن تحقق أبوظبي نمواً ثابتاً في عدد السياح العام الجاري، لتنمو معدلات الإشغال بنسبة تصل إلى 3% مقارنة بعام 2016، وأشاروا إلى أنه يتوقع أن تشهد أبوظبي نمواً بعدد الزوار من الهند والصين ودول الخليج الذين يستهدفون السياحة الترفيهية، بفضل الجهود الترويجية لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

واستقطبت فنادق أبوظبي العام الماضي 4.4 مليون نزيل فندقي بنمو 8% مقارنة بعام 2015، بحسب بيانات الهيئة، التي كشفت أنه سيتم التركيز خلال العام الجاري على أسواق الهند والصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ودول الخليج في حملاتها الترويجية.

وقال كريستيان بودا نائب الرئيس الإقليمي في روتانا إن أبوظبي حققت نمواً ثابتاً في عدد الزائرين وصُنفت في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أسرع وجهات العالم نمواً من حيث عدد الزائرين الدوليين في 2016، وفقاً لمؤشر ماستركارد للمقاصد العالمية، وتوقع أن تحافظ أبوظبي على هذا الزخم في 2017 مع ارتفاع معدل الإشغال خلال العام بنسبة 3% مقابل العام الماضي.

وأوضح بودا أن «من العوامل الداعمة لنمو قطاع السياحة في أبوظبي استضافة فعاليات بارزة العام الجاري، مثل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «إيدكس» الذي يقام كل عامين، ومسابقة المهارات العالمية أبوظبي، ومؤتمر أبوظبي الدولي للسكري، وهي فعاليات تحفز نمو قطاع سياحة الأعمال».