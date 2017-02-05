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قادت الجهود لاعتماد قرار حول «دور الماس في تأجيج الصراعات»

الإمارات تختتم رئاستها لعملية كيمبرلي
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

ألقى أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، خطاباً حول مشروع قرار حول «دور الماس في تأجيج الصراعات» خلال الاجتماع العام التاسع والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للجلسة الحادية والسبعين، وذلك بتاريخ 2 فبراير 2017.

ويشمل مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة حول «دور الماس في تأجيج الصراعات» قرارات هامة لعملية كيمبرلي، تم تبنيها بالإجماع خلال فترة ولاية دولة الإمارات العربية المتحدة في رئاسة عملية كيمبرلي في عام 2016.

ويشير القرار الذي تبنته الأمم المتحدة ورعته 41 دولة إلى أن مؤتمر عملية كيمبرلي أبدى اهتماماً باقتراح دولة الإمارات العربية المتحدة وضع منهجية لتقييم الماس الخام، ورحب بالمقترح الذي يقضي بإنشاء أمانة دائمة لعملية كيمبرلي. ويرحب القرار أيضاً بإقرار المؤتمر لمقترح رئيس عملية كيمبرلي الرامي إلى إنشاء صندوق متعدد المانحين خاص بالمجتمع المدني.

وسيتواصل هذا العمل الآن تحت قيادة أستراليا التي تسلمت رئاسة عملية كيمبرلي في عام 2017.

وقال رئيس عملية كيمبرلي، أحمد بن سليم، خلال خطابه في الأمم المتحدة: «من خلال تمثيل الحكومات وهذا القطاع والمجتمع المدني المشاركين في تجارة الماس، تمكنت من زيارة أكثر من 20 دولة من الأعضاء الحاليين والمحتملين في عملية كيمبرلي. ... المزيد
     
 

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