عفواً.. من أين لكم هذا؟

للمرة الأولى أشعر بأني في بطولة الخليج ذات الهوى والهوية الكروية التنافسية الجذابة، كانت الروح نفسها والرغبة الجامحة التي تجتاح المنتخبات والجماهير والترقب الإعلامي سابقاً.
كان كل شيء ليلة لقاءات دور الأربعة من «خليجي 23»، يذكرني بشيء من أصالة ماضية في هذا التجمع الضارب في جذور الكرة.. كنت أعتقد أنني فقدته طوال دور المجموعات.
شاهدت في مواجهتي عُمان والبحرين.. وأيضاً الإمارات أمام العراق كثيرا من جماليات كرة القدم من السرعة واللياقة.. تغيير طريقة اللعب للمدربين وتبادل المراكز بين اللاعبين أثناء سير المباراة.
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المنتخب البحريني الشاب كاد أن يلقن المنتخب العُماني الحصان الأسود للبطولة والأكثر حيوياً، درساً قاسياً بإخراجه من مضمار مواصلة مغامرته والوصول إلى النهائي الحلم.. لولا رعونة هجومه وبراعة الحارس فايز الرشيدي.
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عُمان والإمارات يجتمعان على نهائي كأس الخليج الثالثة والعشرين.. هكذا انتهت محصلة تلك الليلة الكروية التنافسية النبيلة بين الأشقاء.. والذين أعادوا للبطولة بريقاً كاد أن يفقد.. مبروك لهما، ومبروك علينا هذه القمة.. لكن يبقى سؤال مفارقه الأقدار قائماً: هل يتكرر سيناريو ما حدث في «خليجي 18»، عندما التقى الفريقان في أولى مباريات البطولة، فكسبها العُمانيون.. ثم التقيا في النهائي، فطار بكأسه الإماراتيون.. إما يحدث العكس؟
إنَّا من المنتظرين بشوق.