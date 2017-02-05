«يونيكاي للأغذية» تبحث شراكات لتعزيز انتشار منتجاتها عالمياً

حسام عبدالنبي (دبي)

تخوض شركة يونيكاي للأغذية، الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي، حالياً مراحل مختلفة من الدخول في شراكات تسمح لها بتعزيز انتشار منتجاتها في أسواق المنطقة والأسواق العالمية وتحسين قدراتها الإنتاجية، على غرار اتفاقية الشراكة الحصرية لمدة ثلاث سنوات التي وقعتها مع شركة الاتحاد للطيران، بحسب نيراج فوهرا، الرئيس التنفيذي لشركة يونيكاي للأغذية.

وكشف فوهرا في حوار مع «الاتحاد» أن قيمة الاتفاقية تبلغ 14.4 مليون درهم وبموجبها تصبح شركة يونيكاي المورد الوحيد للمرطبات والعصائر طويلة الأجل في ردهات المسافرين الفخمة وجميع الطائرات التابعة للشركة.

وأكد فوهرا أن اختيار الشركة لتكون المورد المفضل للعصائر طويلة الأجل لشركة الاتحاد للطيران هو شهادة على جودة منتجات الشركة، إذ تعد الاتحاد للطيران مرادفاً لأعلى معايير الجودة، منوهاً أن يونيكاي التي تمتلك تاريخاً يمتد إلى 4 عقود، واثقة من أن هذه الشراكة ستحقق شهرة عالمية واسعة لعلاماتها التجارية، التي تعد من الأسماء المفضلة والأكثر شعبية في دولة الإمارات.

وأعلن فوهرا، أن الشركة تخطط حالياً لعملية إعادة إطلاق تشمل جميع فئاتها الرئيسة، في خطوة ستمهد لمرحلة جديدة من النمو.