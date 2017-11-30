شعراء يحتفون بالوفاء للشهيد

الشارقة (الاتحاد)

في احتفالية خاصة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني السادس والأربعين، نظم بيت الشعر بالشارقة أمسية شعرية، شارك فيها كوكبة من الشعراء هم: سالم الزمر، د. بهيجة إدلبي، د. طلال الجنيبي، مناهل فتحي، د. أكرم قنبس وحضرها محمد البريكي مدير بيت الشعر. قدم للأمسية الشاعر حسن النجار.

افتتح الأمسية الشاعر سالم الزمر، الذي بدأ رحلته على جمر من الغضا، وخبأ أغلى الرسائل في صدفة مكنونة واستلّ من صبح الحياة أسراره حتى حلّق بطائر الشعر بعيداً فكتب بالدمعة حرفه وناجى بالقصيدة وطنه وقرأ من قصيدته «شهيد الثرى»:

الإمارات من دمائك تروي/‏‏‏ قصة المجد يا شهيدَ ثراها

بعد ذلك، أطلت الشاعرة مناهل فتحي تشرق شعراً على شفاه الوطن الذي طار على أغصانه مغرداً، وطاف كسحابة ماطرة بالقصيدة، فقرأت من قصيدتها «صوتهم مطر».

الشاعر طلال الجنيبي أشعل قناديله على ضفاف البوح، فقرأ من قصيدته «وسام الفخر»:

يا وسام الفخر في صدر الوطنْ/‏‏‏ يا ملاذ الروح يا روح الشهيدْ

وألقت الشاعرة الدكتورة بهيجة إدلبي قصيدتها «توضأوا بالنور».

أما الشاعر أكرم قنبس، فأنشد قصيدته «لزايد تراتيل المنى».