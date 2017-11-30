مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تحتفل باليوم الوطني

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، وذلك بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومديري الإدارات وموظفي المؤسسة، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب وطالبات المدارس وشعراء وشاعرات الإمارات.

وشهدت الاحتفالية تقديم فقرات وعروض خاصة إلى جانب كورال لطلبة المدارس. كما شهدت الاحتفالات مشاركة كل من الشاعرة حمدة المر، والشاعر عايض الحبابي.

وخلال الحفل، قال جمال بن حويرب في كلمته «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 46».

وأضاف: «في هذا اليوم، لن ننسى الدعاء بالرحمة لحماة الوطن من شهدائنا الأبرار، ممن قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وذوداً ودفاعاً عن أمنه واستقراره ونصرة للمظلومين».