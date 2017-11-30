مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تحتفل باليوم الوطني

دبي (الاتحاد)
نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، وذلك بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومديري الإدارات وموظفي المؤسسة، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب وطالبات المدارس وشعراء وشاعرات الإمارات.
وشهدت الاحتفالية تقديم فقرات وعروض خاصة إلى جانب كورال لطلبة المدارس. كما شهدت الاحتفالات مشاركة كل من الشاعرة حمدة المر، والشاعر عايض الحبابي.
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وأضاف: «في هذا اليوم، لن ننسى الدعاء بالرحمة لحماة الوطن من شهدائنا الأبرار، ممن قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وذوداً ودفاعاً عن أمنه واستقراره ونصرة للمظلومين».