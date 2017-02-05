«غرفة عجمان» تدشن «المنفذ الإلكتروني لشهادة المنشأ»

عجمان(وام)

دشنت غرفة تجارة وصناعة عجمان المرحلة التجريبية لمشروع «المنفذ الإلكتروني لخدمة شهادة المنشأ» والذي يعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتطوير خدمة شهادات المنشأ عبر توفير جهاز خاص بطباعة شهادات المنشأ المصدقة والمختومة بكل موثوقية وأمان وفي أي وقت.

وأكدت عائشة هلال مدير إدارة جودة وتسويق الخدمات بالغرفة أن مشروع المنفذ الإلكتروني لخدمة شهادة المنشأ يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمتعاملين وخدمة ذات قيمة مضافة للأعضاء بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بمرونة كبيرة دون التقييد بالمكان والزمان من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومات والتكنولوجيا.

وقالت إن الخدمة المبتكرة من شأنها الترويج لاستقطاب الاستثمارات وتنمية الصادرات الوطنية والتبادل التجاري بالإضافة إلى مساندة الأعضاء في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ونمو الأعمال الأمر الذي ينعكس على نمو القطاع الاقتصادي لإمارة عجمان خاصة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأشارت إلى أن غرفة عجمان حريصة على إيجاد خدمات ابداعية ورائدة تضمن نمو واستدامة مجتمع الأعمال مع تميز الخدمات المقدمة بالسرعة والمرونة والأمان.

من جانبه أوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي رئيس قسم جودة الخدمات بالغرفة أن المشروع يستهدف خلال مرحلته التجريبية توفير جهاز خاص بإصدار شهادات المنشأ في مقر الغرفة بحيث يقدم المتعامل المستندات المطلوبة إلكترونياً وعليه يتم تزويده برقم مرجعي من خلاله تتم طباعة شهادة المنشأ المصدقة والمختومة للمتعامل من الجهاز الخاص بالخدمة.