«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة الدار في بني ياس

أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» محطة «الدار» قرب بوابة مركز الشرق مول ونادي بني ياس الرياضي بمنطقة بني ياس في أبوظبي. وتم تجهيز محطة الخدمة الجديدة بأربع جزر و9 مضخات، تقدم على مدار الساعة خدمة التزود بالوقود بأنواعه الثلاثة «إي بلس 91»، و«خصوصي 95»، و«سوبر 98»، إضافة إلى وقود الديزل الصديق للبيئة. هذا وتعمل الشركة بالوقت الراهن عمليات تزويد المحطة بوقود الغاز الطبيعي للمركبات.
وحرصت «أدنوك للتوزيع» على تزويد المحطة بمرافق حديثة توفر مجموعة خدمات مصاحبة، تشمل الغسيل الآلي للسيارات، والتسوق من متجر واحة أدنوك، وتوفير أسطوانات الغاز المسال. كما يجري العمل حالياً على تزويدها بجهاز صراف آلي، ومطعم للمأكولات السريعة، وورشة صيانة السيارات.
|
وبافتتاح محطة الدار يرتفع عدد محطات الخدمة الجديدة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي إلى 168، بينها، 93 محطة بأبوظبي وضواحيها، و34 محطة بالمنطقة الغربية، و41 محطة في مدينة العين، بخلاف افتتاح محطتين جديدتين ضمن شبكة محطات «أدنوك إكسبرس» في إمارة أبوظبي.
|
وقال الراشدي: «يأتي افتتاح محطة خدمة الدار تأكيداً على التزامنا بتلبية متطلبات عملائنا وإيصال خدماتنا إلى جميع مناطق الدولة خاصة المناطق التي تتسم بكثافة سكانية عالية. نمتلك في أدنوك للتوزيع استراتيجية توسعية تهدف إلى تحديث شبكة محطاتنا التي تخدم مختلف مناطق الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات عملاء كل منطقة على حدة».