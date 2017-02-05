«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة الدار في بني ياس

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» محطة «الدار» قرب بوابة مركز الشرق مول ونادي بني ياس الرياضي بمنطقة بني ياس في أبوظبي. وتم تجهيز محطة الخدمة الجديدة بأربع جزر و9 مضخات، تقدم على مدار الساعة خدمة التزود بالوقود بأنواعه الثلاثة «إي بلس 91»، و«خصوصي 95»، و«سوبر 98»، إضافة إلى وقود الديزل الصديق للبيئة. هذا وتعمل الشركة بالوقت الراهن عمليات تزويد المحطة بوقود الغاز الطبيعي للمركبات.

وحرصت «أدنوك للتوزيع» على تزويد المحطة بمرافق حديثة توفر مجموعة خدمات مصاحبة، تشمل الغسيل الآلي للسيارات، والتسوق من متجر واحة أدنوك، وتوفير أسطوانات الغاز المسال. كما يجري العمل حالياً على تزويدها بجهاز صراف آلي، ومطعم للمأكولات السريعة، وورشة صيانة السيارات.

وكباقي محطات الخدمة التابعة لـ«أدنوك للتوزيع»، فقد زوّدت «الدار» بأحدث تقنيات الصحة والأمن والسلامة والبيئة، بما في ذلك نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأجهزة استشعار لمعرفة المدة الزمنية لوقوف المركبات في المواقف المخصصة لروّاد المحطة، إلى جانب أنظمة الربط الإلكتروني المباشر مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. ما تمتاز محطة «الدار» باستخدام نظام استرداد الأبخرة المتصاعدة القائمة على احتجاز واسترجاع الأبخرة المتصاعدة من ناقلات الوقود للحفاظ على البيئة، في حين تعتمد وحدة غسيل السيارات في المحطة على نظام إعادة تدوير المياه وتعظيم مستويات الاستفادة منها.

وبافتتاح محطة الدار يرتفع عدد محطات الخدمة الجديدة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي إلى 168، بينها، 93 محطة بأبوظبي وضواحيها، و34 محطة بالمنطقة الغربية، و41 محطة في مدينة العين، بخلاف افتتاح محطتين جديدتين ضمن شبكة محطات «أدنوك إكسبرس» في إمارة أبوظبي.

وحضر افتتاح محطة خدمة الدار المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، وعدد من مسؤولي الشركة إلى جانب مجموعة من أهالي المنطقة المحاذية للمحطة.

وقال الراشدي: «يأتي افتتاح محطة خدمة الدار تأكيداً على التزامنا بتلبية متطلبات عملائنا وإيصال خدماتنا إلى جميع مناطق الدولة خاصة المناطق التي تتسم بكثافة سكانية عالية. نمتلك في أدنوك للتوزيع استراتيجية توسعية تهدف إلى تحديث شبكة محطاتنا التي تخدم مختلف مناطق الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات عملاء كل منطقة على حدة».