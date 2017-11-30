روسيا تتهم التحالف بتقسيم سوريا.. وسريان الهدنة بالغوطة

عواصم (وكالات)
اتهمت روسيا التحالف أمس، بقيادة الولايات المتحدة بمحاولة تقسيم سوريا، مع سريان وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية قرب دمشق. في حين أعلنت تركيا نيتها توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في شمال سوريا إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اتهامه واشنطن أمس، بمحاولة تقسيم سوريا من خلال إقامة هيئات حكم محلية في مناطق انتزعت من أيدي تنظيم «داعش». وقالت الوكالات إن السفير شكا من أن التحالف يبحث إجراءات لإنعاش الاقتصاد مع تلك الهيئات الجديدة وليس مع الحكومة السورية. وأضاف نيبينزيا «ما يفعله التحالف يصل إلى حد اتخاذ خطوات ملموسة لتقسيم الدولة السورية».
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وأفاد المرصد بوجود خروقات بسيطة للاتفاق وقعت صباح أمس، في بلدة عين ترما حيث أطلقت القوات السورية خمس قذائف. وقال شاهد من بلدة دوما في الغوطة الشرقية «نحن في سلام اليوم».
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وبعد أن اتهم البيان الرئاسي التركي وحدات حماية الشعب الكردية بممارسة «التطهير العرقي» في شمال سوريا، أوضح أن تركيا «ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها خصوصا في المنطقة الحدودية».