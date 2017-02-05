86 مليار درهم القيمة الإجمالية لمشروعات الطرق والجسور في الدولة

يوسف العربي (دبي)

نما حجم قطاع الشحن البري في الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 2.8% ليصل إجمالي حجم البضائع المنقولة براً إلى 28.44 مليون طن، مقابل 27.65 مليون طن خلال 2015، بحسب قاعدة بيانات «بيزنس مونيتور إنترناشيونال للأبحاث» التي أكدت أن القيمة الإجمالية لمشروعات الطرق والجسور في الدولة تبلغ 86 مليار درهم (23.44 مليار دولار).

وأشار التقرير الذي اطلعت «الاتحاد» على نسخة منه إلى أن قطاع الشحن البري في الدولة سيواصل نموه خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بمعدل 2.5% سنوياً ليصل إلى نحو 31.403 مليون طن، مدفوعاً باستدامة نمو التجارة والطلب المحلي المتزايد.

من جانبه، لفت تقرير«بيزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أن جهود الدولة لتنويع اقتصادها من خلال تعزيز مساهمة قطاعات العقارات والتشييد والسياحة تنعكس إيجابيا على قطاع الشحن، خاصة مع استمرار الأداء القوي لقطاعي لنفط والغاز في أبوظبي.

وقال التقرير إن نتائج المسوحات التي أجرتها شركة «بيت» حول ثقة المستهلكين ومجتمع الأعمال في الإمارات تشير إلى أن معدل الاستهلاك المنزلي (إنفاق الأسرة) سيتسارع تدريجيا خلال الشهور المقبلة في ظلّ تصاعد مؤشرات ثقة المستهلكين وتطلعاتهم بشكل تدريجي.