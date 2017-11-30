50 قتيلاً باشتباكات قبلية في جنوب السودان

جوبا(وكالات)

قتل خمسون شخصاً على الأقل في اشتباكات بين قبائل في جنوب السودان يومي الاثنين والثلاثاء، بحسب ما أعلنه مسؤول محلي أمس. وقال وزير الدولة دوت أشويك إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون الاثنين في ولاية جونقلي (شرق)، ثم «قتلت 23 امرأة و19 رجلاً» الثلاثاء في هجوم ثانٍ. وأضاف أشويك أن معظم الضحايا مدنيون أحرقت منازلهم وسرقت ماشيتهم.

والهجومان اللذان نفذهما مسلحون من قبيلة المورلي، استهدف أفراداً من قبيلة الدنكا في قرى تبعد نحو 150 كلم عن بور، عاصمة الولاية. وأكد كودومك نياكورونو وزير الإعلام في ولاية بوما المجاورة ضلوع مسلحين من قبيلة المورلي من المنطقة. وقال: «نعرف أن هؤلاء الشبان ذهبوا إلى هناك من ولاية بوما»، مضيفاً أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الهجمات.