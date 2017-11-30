الأمن السوداني يصادر 4 صحف

الخرطوم (وكالات)

صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح أمس، 4 صحف من دون إبداء أي أسباب. وشملت المصادرة صحف «التيار» و«الجريدة» و«آخر لحظة» لليوم الثاني على التوالي، إلى جانب صحيفة «الوطن» للمرة الثانية، خلال ثلاثة أيام. وأصدر اتحاد الصحفيين السودانيين الموالي للحزب الحاكم بياناً رفض فيه «الحملة» على الصحف. وقال ناشر ورئيس تحرير صحيفة «التيار» عثمان ميرغني إنه بعد مثول الصحيفة للطبع بعد منتصف الليل، وبعد اكتمال الطباعة، تم منعها من التوزيع وحرمانها من الوصول إلى القراء. من جانبه أعرب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيان عن رفضه لمصادرة السلطات الأمنية لصحف (التيار، الجريدة، آخر لحظة والوطن). وقال البيان إن «الاتحاد إذ يستنكر الحملة على الصحف يذكر بأن الخطوة لا تتوافق مع مخرجات الحوار الوطني، ويشير إلى أن خيار المصادرة سيضعف مساحة الحريات ويحد من قدرتها على التعبير والحصول على المعلومة، ويحذر من تأثير مثل هذا التصعيد على أوضاع الحريات في ظل تركيز دولي على أوضاع الصحافة والصحفيين، حسبما هو مطروح من تعديلات على قانون الصحافة».

وتابع: «يجدد الاتحاد رفضه للمصادرات واستخدام التدابير الاستثنائية في مواجهة الصحف، ويدعو للاحتكام إلى القوانين المنظمة لمهنة الصحافة».