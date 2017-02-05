«مياه العين» العلامة الأولى بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت ‬مياه ‬العين على علامة ‬المياه ‬الأولى ‬محلياً، وفقاً ‬لتقرير ‬صادر ‬عن ‬شركة ‬الأبحاث ‬AC Nielsen، ‬أكد ‬حصة ‬الشركة ‬السوقية ‬خلال ‬2016 ‬والتي ‬وصلت ‬إلى 24.5% ‬وبقيمة ‬سوقية ‬وصلت إلى ‬22.7%. وطرحت مياه العين خلال سبتمبر 2016 منتج «العين زيرو»، وهو أول عبوة مياه معبأة خالية من الصوديوم بالإمارات، حيث حظيت بثقة العملاء والتجار على حد سواء، وذلك كونها مبتكرة وجديدة.

ساهمت «العين زيرو» في تعزيز مكانة مياه العين بالدولة وجعلها العلامة الرائدة محلياً. وقال فسحات بيك نائب رئيس مجموعة أغذية – مسؤول قطاع المياه، والمشروبات، والألبان: «تبوؤ مياه العين للمركز الأول بقطاع المياه المعبأة بالإمارات يعد إنجازاً كبيراً، ومن هذا المنطلق أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من المستهلكين على ثقتهم بنا، موظفينا، وشركاءنا، وذلك على مساهماتهم الكبيرة في نجاح مياه العين». وأضاف: «تأتي هذه النتائج الطيبة لمياه العين نظراً للجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل لدينا وطرح منتجات تخاطب احتياجات وذوق مختلف المستهلكين والشركاء، وكونها صحية، ومفيدة».