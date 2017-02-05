رسوم ثابتة على تصدير المخلفات الورقية لدعم المنتجات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعاً في مقرها بدبي ناقشت خلاله أهم التحديات التي تواجهها صناعة الورق الوطنية، وفي مقدمتها تصدير المخلفات الورقية إلى الخارج، وأثره في تقليص فرص المصانع العاملة في الدولة.

ترأس الاجتماع عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بالوزارة، بحضور أحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي للقطاع الجمركي بالهيئة الاتحادية للجمارك، وممثلين عن إدارات الجمارك المحلية في عدد من إمارات الدولة، ومشاركة عدد من المصنّعين وتجار الورق في دولة الإمارات.

وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي إن صناعة الورق هي إحدى الصناعات الحيوية المهمة في الدولة، حيث تعتمد على الاستثمارات المكثفة لبناء خطوط إنتاج متطورة قائمة على التوظيف العالي للتكنولوجيا والأبحاث ومراعاة معايير الصناعة الخضراء.

وأفاد الشامسي بأن الصناعات الورقية تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بنحو 7.5 مليار درهم سنوياً، مؤكداً أن القطاع ينطوي على إمكانات بارزة للنمو والتوسع.