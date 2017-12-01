إبداع في حب الوطن

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تعود الحركة الغنائية الحقيقية في الإمارات إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي على يد مجموعة من الفنانين، الذين وضعوا اللمسات الفنية التي تحاكي الأغنية، وهي البداية التي شكلت العلاقة بين الشعراء والملحنين والمطربين، وكان من بين الفنانين، الذي شكل الشخصية الفنية للأغنية الإماراتية بقالبها الحديث في ذلك الوقت الفنان حارب حسن، ومن بعده ظهر العديد من أسماء المطربين البارزين في الإمارات، الذين شاركوا في العديد من المناسبات الوطنية، وقدموا أغنيات وطنية لا تزال محفورة في الذاكرة، حتى وقتنا هذا في فترة الستينيات وإلى الثمانينيات، من بينهم علي بن روغة وجابر جاسم، وسعيد الشراري وميحد حمد وسالم عثمان.

صدى كبير

وتميز هؤلاء الفنانون بتقديم العديد من الأغنيات الوطنية الهادفة، والناطقة بلسان الهوية والولاء والانتماء، التي تتغنى بحب الوطن والمواطن، وبكل أسباب النجاح والنهضة الإماراتية الشاملة، وظلت الأغنية الإماراتية الوطنية تعيش حالة نجاح خليجية وعربية مطلقة، فانتشرت أغاني المطرب علي بن روغة، التي بثت عبر الإذاعات ونالت صدى كبيراً، فهو من مواليد إمارة رأس الخيمة، تعلم العزف على العود حين كان صغيراً مع أصدقائه على البحر، وبالممارسة أصبح بالروغة أفضل فنان في الإمارات يعزف على العود تلك الفترة، ثم ترك توجه إلى دبي، حيث عام 1970 وظل هناك مدة طويلة وعاصر بها شعراء كثيرين تغنى بكلماتهم، وحينما توفى الكثير من أصدقائه وأهمهم سالم الجمري عام 1990 انتقل إلى أبوظبي ليسكن مع أهله بعد أن قرر اعتزال الفن.

بلادي الإمارات