رئيس الدولة: تضحيات أبنائنا لن تزيدنا إلا عزيمةً وقوةً وتلاحماً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن تضحيات أبنائنا لن تزيدنا إلا عزيمةً وقوةً وتماسكاً وتلاحماً صوناً للدولة التي أسّسها آباؤنا على قيم التضحية، والمروءة، ومناصرة الحقّ، ونصرة المظلوم.

وقال سموه في كلمة لمجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد، إن الجود بالنَّفْسِ هو أعلى درجات التفاني والإخلاص للوطن، بذلٌ لا يضاهيه في المكانة بذل، وعطاءٌ لا يقدّر في القيمة بثمن، لافتاً إلى أن بطولات شهدائنا، عسكريين ومدنيين، ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، وخالدة في الوجدان، أوسمة عزةٍ وفخرٍ في صدرونا.

ودعا صاحب السمو رئيس الدولة، أبناء الوطن، رجالاً ونساءً، إلى أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسّدها الشهادة مثالاً في الأذهان، وأن يتخذوا من الشهداء أسوة حسنة، تقديساً للواجب، وإخلاصاً في العمل لمجتمعهم ولدولتهم، فالأمم العظيمة تبنى بالتضحية وصادق الانتماء.

وقال سموه مؤكداً في هذا اليوم المبارك، نحتفي بأبنائنا الجنود والضباط وقادة قواتنا المسلحة الساهرين على حماية الوطن والدفاع عنه، والتحية لأبنائنا المنتشرين في مجالات العمل كافة، داخل الدولة وخارجها.