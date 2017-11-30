قرعة المونديال.. أنظار العالم تخترق أسوار الكرملين

محمد حامد (دبي)

تتأهب روسيا لجذب أنظار العالم بحفل قرعة مونديال 2018 والذي يقام بقصر الكرملين الجمعة، ويعد قصر الكرملين أيقونة حضارية ومعمارية وسياسية يعتز بها الروس، ما جعلهم يختارونه مقراً لمراسم القرعة، التي يترقبها الملايين حول العالم من عشاق وأنصار 32 منتخباً، نالوا شرف الحضور المونديالي، ومعهم الملايين من عشاق كأس العالم، حيث يحرص هؤلاء على متابعة كل التفاصيل التي تتعلق بالمونديال، دون النظر إلى هوية المنتخبات المشاركة، فالحدث يفرض نفسه على الجميع، بل إن الصين والهند، وهما القوتان العظميان على مستوى عدد السكان تختزلان اهتمامهما بكرة القدم في حدث واحد يقام كل 4 سنوات، وهو كأس العالم.

قصر الكرملين الذي يحتضن حفل القرعة يسع 6 آلاف مقعد، وتم افتتاحه عام 1960، وها هو يحتضن قرعة الحدث الرياضي والكروي الأهم على المستوى العالمي، بعد ما يقرب من 60 عاماً من تأسيسه، وفي سياق متصل كشفت روسيا عن البوستر الرسمي لمونديال 2018، والذي يظهر فيه الحارس الأسطوري ليف ياشين وهو يطير في الهواء ليتصدى لإحدى الكرات، وقد بدأ اللجنة المنظمة للمونديال في نشر البوستر في كافة أرجاء البلاد، وكان الافتتاح في محطات المترو، وجاء اختيار ياشين لأنه الاسم الأشهر في تاريخ الكرة الروسية، فقد شارك في 4 نسخ مونديالية أعوام 1958 و1962 و1966 و1970، وهو ملقب بالأخطبوط الأسود، نظراً لقدراته كحارس مرمى، وقد رحل ياشين عام 1990 عن عمر ناهز 60 عاماً.

وبالنظر إلى أن القرعة تقام في قصر الكرملين، وأن البوستر الرسمي للمونديال يظهر عليه ياشين، فإن الروس قد نجحوا في تكريم رموزهم حجراً وبشراً، ونجحوا في استغلال فرصة تعلق أنظار العالم بهم في تحقيق أفضل دعاية لأنفسهم، حيث لا يمكن القول إن روسيا سوف تتمكن من تحقيق الكثير بمنتخبها في كأس العالم، مما يجعل الدافع أكبر لتحقيق مكاسب دعائية من المونديال تفوق في قيمتها كرة القدم.

أما عن القرعة، فسوف يتم تقسيم 32 منتخباً داخل 4 أوعية، طبقا لمراكزهم في نسخة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي الفيفا في منتصف أكتوبر الماضي، وسيتمثل الاستثناء الوحيد في وضع المنتخب الروسي في الوعاء الأول، وعلى رأس المجموعة الأولى، باعتباره ممثل البلد المنظم للبطولة، رغم أنه يحتل المركز 65 بالتصنيف العالمي.