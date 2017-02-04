  • الأحد 08 جمادى الأولى 1438هـ - 05 فبراير 2017م
  07:34     مقتل 50 شخصا على الاقل في انهيار ثلجي في شمال شرق افغانستان    

السعر وحده لا يحسم القرار

10 عناصر تحدد اختيارات المستأجرين عند الانتقال لمسكن جديد بالإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

سيد الحجار(أبوظبي)

تتباين أولويات المستأجرين في اختيار السكن الجديد، كما تختلف هذه الأولويات من وقت لآخر، فهذا عميل يختار مسكنه بناء على الكلفة المادية، وآخر بناء على الموقع والخدمات، وثالث وفقا للوحدة نفسها من حيث المساحة والتصميم.. وهكذا.

بيد أن سعر الإيجار يظل محتلا مرتبة متقدمة لدى معظم العملاء عند استئجار وحدة سكنية جديدة. وبخلاف قيمة الإيجار، تعد التكاليف الإضافية التي يتحملها المستأجر مثل الرسوم، وقيمة التأمين، وعمولات السمسرة، أحد الجوانب الهامة التي قد تدفع سكان لتفضيل وحدات سكنية على أخرى.

ويمثل الموقع المتميز وتوفر الخدمات الرئيسة بمحيط السكن، فضلا عن توفر مواقف السيارات عناصر رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها لدى بعض المستأجرين.

وفيما يتعلق بالوحدة السكنية ذاتها، يهتم كثير من العملاء بمستوى الصيانة والنظافة، فضلا عن مساحة وتصميم الوحدة، والتي تمثل أولوية قصوى لاسيما لدى السيدات في اختيار السكن الجديد.

«الاتحاد» ترصد 10 عناصر رئيسة تتحكم في اختيارات المستأجرين لمساكنهم الجديدة، وتمثل أولويات لدى كثير من العملاء عند استئجار وحدة سكنية جديدة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا