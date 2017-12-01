«أيام الفرح».. حب وولاء وانتماء

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تعيش الإمارات في يوم اتحادها الوطني الـ46، أياماً من الفرح والحب والولاء والانتماء للوطن، ويتسارع أغلب نجوم الفن في المشاركة بأوبريتات وتأدية أغنيات وإحياء حفلات، سواء أكانت خاصة أو تابعة لجهات حكومية داخل الدولة، والتي يحتفلون بها مع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها من الجاليات العربية، وذلك من أجل التعبير عن ولائهم وحبهم للوطن في مناسبة يوم الاتحاد الوطني لدولة الإمارات.

دارنا الإمارات

في هذا الحدث الكبير الذي ينتظره كل فنان إماراتي ليقدم عملاً مميزاً يشارك به شعب الإمارات الذي ينتظر هذه المناسبة للاستماع والاستمتاع إلى أغنيات الحب والأناشيد الوطنية المحببة للنفس، تم تحضير وتنفيذ العديد من الأعمال الوطنية التي اجتمع نخبة من الشعراء والملحنين والمطربين على «حب الوطن»، أبرزها أوبريت «دارنا الإمارات»، الذي يعتبر أضخم أوبريت وطني رسمي يقام في إمارة رأس الخيمة، ويشارك في تقديمه كل من الفنانين ميحد حمد وحسين الجسمي وعيضة المنهالي وبلقيس، ويخرجه الإماراتية نهلة الفهد.

إمارات المحبة