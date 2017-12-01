«الحب الكبير».. لقطات ترصدها عدسات المصورين

هناء الحمادي (أبوظبي)

حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، لكنها تحمل معاني الفخر والاعتزاز والمعاني العظيمة التي نعجز عن حصرها، فهي هويتنا التي نحملها ونفتخر بها، ولطالما تغنى الشعراء والأدباء بالوطن، ولطالما سطرت فيه أعذب القصائد والحكم والتوصيات، فإنه مهما قلنا لن نوفي الوطن حقه، فلا أحد يستطيع أن يصف جنته ويوفيها حقها، لذلك سيظل الوطن في القلب والوجدان، وهذا ما شعر به الكثير من المصورين الإماراتيين الذين ترجموا حبهم للوطن من خلال لقطات فوتوغرافية تعكس الحب الكبير للوطن، من خلال مناظر جميلة تعبر عن الاحتفال باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر عبر عدساتهم.

عشقت فاطمة الزعابي التصوير الفوتوغرافي، حيث تنتقي اللقطات المعبرة في اليوم الوطني لدولة الإمارات لترصد جماليات المشهد في اللحظة المناسبة، لرغبتها النابعة من الحس الفني الفوتوغرافي.. ففاطمة التي بدأ إبداعها منذ 4 سنوات، اتجهت لتصوير «الوجوه»، حيث وجدت نفسها تبدع في التقاطها، خاصة أن مصدرها هم إخوتها وأبناء العائلة الذين أصبحوا عالمها في التصوير.

فاطمة الطالبة في كليات التقنية العليا في دبي، تخصص هندسة كهربائية، بداية رحلتها في عالم التصوير لم تكن سوى محاولات بسيطة، لكن بعد فترة استغلت وجود إخوتها في تصويرهم خلال المناسبات الوطنية التي تشهدها الدولة، وكانت تلتقط صور أطفال العائلة وهم يعبرون عن فرحتهم بهذه المناسبة، من خلال ارتدائهم الملابس الوطنية ورفع العلم في الأماكن التراثية.

وتقول الزعابي: ما إن تطأ قدم الزوار إلى أرض شاطئ «كايت بيتش»، فإن الزائر غالباً ما يشعر بأنه على موعد مع البهجة والفرح، لذا وجدت نقطة انطلاقي لتصوير الأطفال معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني في هذا المكان رافعين علم الدولة، عالياً شامخاً، ومرتدين ملابس الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على القلوب.