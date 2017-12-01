فرحة الجاليات.. مشاعر تجسد الوفاء

أشرف جمعة (أبوظبي)

حب الوطن والانتماء إليه يمنح أفراد المجتمع جمالاً وسعادة، وفي دولة الإمارات يعيش أبناء الوطن فرحة عارمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، الذي يتجدد كل عام في أجواء تفيض بالمحبة وتجسد معاني الوفاء، وفي هذا اليوم الذي يجمع أبناء الوطن على الإخلاص لوطن السعادة يشارك أبناء الجاليات العربية في هذه الاحتفالات، تعبيراً عن الروابط القوية التي تجمعهم بإخوانهم أبناء الإمارات، في إطار القواسم المشتركة في وطنهم الثاني، وفي كل عام تتجدد ذكرى قيام دولة الاتحاد، وتتسع دائرة المشاركة في الخروج إلى الميادين ورفع علم الدولة على السيارات والبيوت، تعبيراً عن الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على النفوس في كل إمارات الدولة.

أغلى فرحة

ويقول محمد حسن عابدين، مصري مقيم في أبوظبي: إن هذا اليوم المجيد يمثل لنا أغلى فرحة كونه يجدد ذكرى يوم مهم في تاريخ الإمارات، لافتاً إلى أن المقيمين وأبناء الإمارات أصبحوا نسيجاً واحداً، خصوصاً أن القيم العربية واحدة، ولأن الإمارات تحتضن أبناء العرب بكل حب على أرضها، فأصبح الاحتفال ركناً أساسياً، ومن ضمن أهم أولويات أبناء الجاليات العربية، الذين اعتادوا في هذه المناسبة، حمل الأعلام الوطنية وترديد الأناشيد والأهازيج الشعبية بكل حفاوة وحب، مبيناً أن المسيرات تتدفق في كل أرجاء الدولة، والجميع يعيشون لحظات سعيدة، فأبناء الإمارات وأبناء الجاليات العربية دائماً يجتمعون في هذه المناسبات الوطنية، التي تعمق روح العلاقات الأخوية.

سعادة غامرة