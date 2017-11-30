سباق عام زايد للسولو ريس ينطلق اليوم

أم القيوين (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم وعلى مدار يومين فعاليات الجولة الأولى من بطولة «عام زايد» لسباق السولو ريس التي تقام على مدار يومين، تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، وتتألف من 5 جولات، وتدور منافسات الجولة الأولى على مدار 3 مراحل تنطلق من حلبة الأوف رود في نادي الإمارات موتوربلكس إلى مسافة 150 كيلومتراً داخل الصحراء. وأعرب الشيخ مروان بن راشد المعلا عن سعادته بإقامة الجولة الأولى من البطولة بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ46، وأضاف: «البطولة تتيح الفرصة أمام النخبة من محبي السباقات الرملية وسباقات الرالي، ليشاركوا الإمارات فرحتها بهذه المناسبة الغالية».

وتم تقسيم السباق إلى 6 فئات هي تي ون وتي تو وجروب إس فورويل وجروب إس دفع خلفي واليو تي في تيربو وفئة اليو تي في ستاندر. وقامت اللجنة المنظمة للسباق بتجهيز مسار السباق والإشراف عليه وتحتسب نتائج السباق من خلال نظام توقيت متطور ودقيق خاص باحتساب الزمن الذي استغرقه كل متسابق في اجتياز السباق.