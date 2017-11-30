تجارب الرياضيين على «طيران الإمارات»

دبي (الاتحاد)
أطلقت «طيران الإمارات» سلسلة «رفع العلم» الوثائقية الرياضية المصغرة المكونة من أربع حلقات، التي تلقي الضوء على مسيرة أربعة رياضيين في الإمارات وهم يستعدون للمشاركة في بطولات عالمية، وبدأت السلسلة أمس تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني، ما يعزز مكانة وقوة الرياضة، ويبرز افتخار هؤلاء الرياضيين بتمثيل الإمارات والصعود إلى منصات التتويج.
وتركز السلسلة على قصص أربعة رياضيين في مجالات مختلفة، وهم: زهرة لاري التي تنافس لتصبح أول رياضية إماراتية تشارك في مسابقات التزلج بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ومحمد البلوشي بطل موتوكروس الوطني، وشيراج سوري لاعب الكريكيت الهندي الذي يمثل فريق الإمارات للكريكيت، وشادية بسيسو أول مصارعة عربية توقع عقداً مع WWE وورلد ريسلينج إنترتينمنت.
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وبدأ شغف زهرة لاري برياضة التزلج على الجليد في سن الـ12 بعد مشاهدتها فيلم ديزني «أميرة الثلج»، وتتحدث الفتاة التي تبلغ من العمر 22 عاماً عن عشقها لهذه الرياضة، وتردد أسرتها حول اختيارها لها في البداية ودعمهم لها أخيراً. تستعد لاري حاليا لخوض تجربة العمر، حيث باتت المتزلجة الأولى عالمياً التي ترتدي الحجاب.
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