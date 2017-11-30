ألونسو: تجربة الإطارات في أبوظبي إيجابية

أبوظبي (د ب أ)
أعرب السائق الإسباني فيرناندو ألونسو رضاه عن تجربة إطارات سيارته التي خاضها أمس الأول في العاصمة أبوظبي، وقال السائق الإسباني الفائز بلقبين في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات «فورمولا-1»: «لقد كان يوماً إيجابياً»، وجاءت تصريحات ألونسو بعد أن قام بـ115 لفة في مضمار حلبة ياس.
وأضاف ألونسو قائلاً: «لقد كان من المفيد لنا أن نطلع على حالة الإطارات التي سنستخدمها في 2018، الشعور كان رائعاً، لقد شعرت بأدائها الجيد».
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ويستعد السائق الإسباني، بعد موسم 2017 الذي لم يقدم فيه ما هو منتظر منه، بحماس كبير لخوض منافسات العام المقبل، حيث يتوقع تحقيق فريقه مكلارين لنتائج أفضل بعد انتهاء ارتباطه بشركة هوندا التي كانت المسؤولة عن توريد محركات سيارات الفريق واستبدالها بشركة رينو.
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