50 دارساً في دورة مدربي الرماية والقوس

دبي (الاتحاد)
اختتمت دورة دراسات إعداد مدربي القوس والسهم التي نظمها اتحاد الرماية والقوس والسهم، بمشاركة 50 دارساً منهم 24 في دورة الحكام الدولية للمسدس و26 في دورة البندقية، وأقيمت بمركز إعداد القادة.
وشهد حفل الختام عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الرماية الأمين العام للجنة التنظيمية عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي إلى جانب عبدالرحمن بني ياس مدير المركز.
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وأضاف: «هذه الدورات تأتي في إطار حرص الاتحاد على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة منظومة التحكيم والتدريب بكل جوانبها بكفاءة عالية من خلال تنمية المهارات الفنية والإدارية، وأعرب عن أمله في أن يطبق الدارسون المعلومات في الميدان لتحقيق الأهداف التي أقيمت الدورة من أجلها، وتسهم في تطوير المستويات والارتقاء باللعبة.
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وتابع: أمام الاتحاد تحديات كبيرة خاصة بعد زيادة عدد الممارسين وعدد المسابقات من الجنسين، مشيراً إلى أن الاتحاد الجديد وضع خططاً وبرامج طموحة تشمل كل صنوف الرماية، موضحاً أن استراتيجية الاتحاد دخلت مرحلة التنفيذ لترى النور وتتضمن نشاطاً مكثفاً ومسابقات للأطباق والرصاص والقوس والسهم وصولاً لتحقيق الهدف المنشود في أولمبياد 2020.