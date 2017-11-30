الشارقة يبحث عن برونزية «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق الشارقة في الثالثة والنصف عصر اليوم، بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت الهند، مباراته الأخيرة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد أمام الأهلي القطري لتحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الشارقة أمام النجمة البحريني في نصف النهائي بفارق هدفين 27-29، فيما خسر الأهلي أمام الدحيل، ليلتقي النجمة والدحيل على لقب البطولة.

وطوى فريق الشارقة، صفحة الخسارة سريعاً، وبدأ الجهاز الفني بقيادة وليد عبدالكافي التجهيز للمواجهة الأخيرة والبحث عن الميدالية البرونزية التي تمثل إنجازاً للفريق، رغم أن الطموحات التي رفعها الفريق من البداية كانت من أجل التأهل للمباراة النهاية للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلا أن الفوز بالبرونزية سيكون إنجازاً للمرة الأولى في تاريخ النادي أيضاً.

عقدت إدارة البعثة برئاسة أحمد البح اجتماعاً مع اللاعبين بعد مباراة النجمة من أجل الإشادة بما قدموه من جهد في المباراة، وحثهم على بذل أقصى الجهد في المباراة الأخيرة، والتي تمثل محطة مهمة للفريق، وإكمال المشوار حتى النهاية بنفس الروح المعنوية العالية والأداء المميز، خاصة أن جميع مباريات الفريق في البطولة كانت على أعلى مستوى، بداية من الدحيل والنفط الإيراني ومسقط العماني وأيضاً النجمة.

وأكد محمد عبيد الحصان، نائب رئيس شركة الشارقة للألعاب الجماعية أن الأمل ما زال موجوداً في تحقيق ميدالية، خاصة أن هناك حالة من الرضا عما قدمنا في مباراة النجمة البحريني، وشكر اللاعبين على الأداء القوي والمشرف، وأيضاً الجهاز الفني والإداري.