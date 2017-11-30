الأرقام القياسية تتهاوى في مونديال «المظلات»

رضا سليم (دبي)

ضربت نسخة دبي من بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، المقامة حاليا بنادي سكاي دايف دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الأرقام القياسية العالمية والقارية أمس في مسابقة المسافة بعد مرور جولتين فقط حيث لم يسعف اللجنة المنظمة للبطولة، الوقت لاستكمال المسابقة حيث تبقت جولة، هي الأخيرة وستقام غداً.

ونجح الفرنسي سيدريك فيجو في تسجيل 175.99 متر، في تحطيم الرقم العالمي، في مسابقة فردي المسافة، ليتصدر جولتي المسافة محققا مجموع 199.116 نقطة، فيما نجح محمد باقر لاعب منتخبنا الذي جاء في المركز الرابع في الترتيب العام، بـ179.322 نقطة، في تسجيل رقم قياسي آسيوي في المسافة 167.45 متر، فيما كان الرقم الآسيوي السابق 164 متراً، ليحقق إنجازين على المستوى الفردي بعدما احتفظ أمس الأول بالرقم العالمي للسرعة، والمسجل باسمه منذ 2015، ثم عاد وحقق رقماً آسيوياً في المسافة.

وجاء الأميركي نيك باتش في المركز الثاني برصيد 184.997 نقطة واحتلت لاعبة منتخبنا كورنيللا ميهاي المركز الثالث، وسجلت 184.407 نقطة، وحل في المركز الخامس الأميركي جريك ويندفيلر برصيد 179.027 نقطة، ثم الفرنسي ايريك فيليب سادساً برصيد 177.394 نقطة ثم الإسباني بابلو هرنانديز سابعاً برصيد 175.187 نقطة، ثم لاعب منتخبنا عبد الباري قبيسي ثامناً ورصيده 175.008 نقطة، ثم الأميركي كورت تاسعاً برصيد 172.084 نقطة وحل في المركز العاشر الألماني ماكس مانو برصيد 171.610 نقطة.

وحافظ منتخبنا على صدارة البطولة، بعد 5 جولات، وسجل منتخبنا 1351.472 نقطة، وجاء في المركز الثاني المنتخب الأميركي برصيد 1302.510 نقطة، وحل في المركز الثالث المنتخب الفرنسي برصيد 1225.726 نقطة، ثم الإيطالي رابعا برصيد 1148.786 نقطة، وخلفه الروسي خامساً برصيد 1117.952 نقطة ثم المنتخب الألماني في المركز السادس برصيد 1056.352 نقطة.