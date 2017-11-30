التجارب الرسمية تدشن «إكس كات»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في الميناء السياحي، قبالة نخلة جميرا في دبي، أولى مراحل منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للزوارق 2017، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإشراف الاتحاد الدولي للزوارق السريعة -يو أي إم- حتى بعد غد.

وتشهد شواطئ الميناء السياحي عند الثانية والنصف ظهراً الرسمية الحرة، وتقام غداً تجارب تحديد ترتيب المنطلقين في السباق الرئيس الذي يقام السبت ويشارك فيه 13 زورقاً، بعدما أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم عن مشاركة زورقها الجديد فيكتوري 33 وإعلان اللجنة المنظمة عن مشاركة زورق الفرنسي فرانسوا بينيلي 96.

وستسجل باقي الزوارق التي ظهرت في الجولات الثلاث الأولى التي جرت في الصين حضورها وهي سويكات ريسينيج 2 (السويد) وفيكتوري 3 (الإمارات) وأبوظبي 5 (الإمارات) والوصل 7 (الإمارات) وبلو راو 8 (أستراليا) ونيو ستار 9 (روسيا) و222 أوف شور 10 (إيطاليا) ورهيب 17 (الكويت) والفجيرة 20 (إيطاليا) وكاسيا انجاينيز 22 (إيطاليا) ولادي 46 (إسبانيا)

ويتصدر الترتيب زورق بلو راو 8 -أستراليا برصيد 148 نقطة، يليه في المركز الثاني زورق فيكتوري 3 برصيد 137 نقطة، ثم زورق أبوظبي 5 في المركز الثالث برصيد 116 نقطة، ثم زورق 22 أوف شور 10 -إيطاليا في المركز الرابع برصيد 104 نقاط فزورق سويكات 2 -السويد في المركز الخامس برصيد 85 نقطة، يليه في المركز السادس زورق الوصل 7 برصيد 81 نقطة.