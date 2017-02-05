%100 توطين الوظائف الإشرافية والقيادية في «جمارك عجمان»

عجمان (وام)

حققت دائرة ميناء وجمارك عجمان أعلى نسبة توطين لعام 2016 بين دوائر حكومة عجمان بنسبة 100% بالوظائف القيادية والإشرافية و93.5% في بقية الوظائف.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان إن نسبة التوطين جاءت نتيجة اتباع استراتيجية واضحة لسياسة الدائرة هدفها توطين كافة الوظائف القيادة والإشرافية وأيضا الوظائف كافة والارتقاء بأداء العمل والتميز في إرضاء المتعاملين, وذلك من خلال تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التركيز على الكوادر البشرية المواطنة، وتأهيلها وتدريبها للوصول إلى مستويات ذات كفاءة عالية تسطيع قيادة العمل الإداري والفني في الميناء.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن هذه النتائج تأتي نتيجة للخطوات النوعية للارتقاء بالخدمات بعد إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي للكوادر البشرية على مستوى واسع في الدائرة والتركيز على الأدوار الأساسية لعمل الدائرة والدخول في شراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص وإدارة الخدمات المساندة بكل اقتدار ومهنية مما دعا إلى الاعتماد على الكادر البشري المواطن في تنفيذ تلك المهام.

وأكد رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان أن الإدارة سعت ومنذ فترة لوضع خطة شاملة للتوطين بالدائرة تتماشى مع سياسة التوطين في الإمارات عامة وحكومة عجمان خاصة والحرص على تطبيقها من خلال مبادرات ومقترحات ساهمت في تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تنمية وتطوير رأس المال البشري وزيادة مؤشر التوطين بالدائرة من خلال برامج تدريب تخصصية لتفعيل مبادرات التوطين وتمكينهم بالوظائف والاستغلال الأمثل للتدريب باستثمار الشركاء الاستراتيجيين بهدف التركيز على العنصر المواطن حيث ساهمت الخطة بتحقيق مستهدفات دليل التوطين وتم توطين الوظائف القيادية والإشراقية بنسبة 100% وتجاوزت مستهدفات الدليل في الفئة التنفيذية الأخرى لتصل إلى 92% و93.5 للوظائف كافة لعام 2016.

وأوضح أن برامج التوطين والتوظيف الطموحة واستقطاب المواهب والتنوع بالتعيين بين العنصر الشبابي من الجنسين دون تميز وصلت إلى مرحلة متقدمة ونجحت الدائرة إلى حد كبير في توظيف كوادر بكفاءات جيدة لتعزيز استراتيجية الدائرة والمحافظة على الكوادر المميزة والنخبة من الموظفين الذين بدورهم يساهمون في تعزيز الأداء الحكومي ضمن أرقى المستويات العالمية.

وأشار الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن الدائرة ماضية في تعزيز كفاءة المواطنين وتعمل على التطوير المستمر الذي يسهم في تحقيق السياسات الموضوعة في الإمارة من خلال تحسين الأداء والارتقاء به إلى مستويات عليا وتفعيل سياسة المسار الوظيفي والأوزان الوظيفية التي ساهمت باستقطاب الكوادر الوطنية والمحافظة عليها.