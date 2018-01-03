علي سالمين: متحمس لأول إنجاز

الكويت (الاتحاد)

عبر علي سالمين لاعب منتخبنا عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى النهائي، في أول مشاركة له في البطولة الكبيرة بالمنطقة، مشدداً على أنه متحمس للفوز باللقب والتتويج بالكأس، حتى تكتمل الفرحة، وتحقيق إنجاز في أول مسيرته الدولية مع «الأبيض».

وأضاف أن المباراة النهائية ستكون صعبة وقوية، لأن الأوراق مكشوفة بين الطرفين، بعد أن تقابلا في الدور الأول، مشيراً إلى أن الظروف تختلف في مباراة الغد، إلا أن عزيمة لاعبي «الأبيض» كبيرة، من أجل الفوز، وإنهاء المشوار على منصة التتويج.وأبدى سالمين رضاه على ما قدمه المنتخب حتى الآن، وتعهد بأن يبذل اللاعبون كل ما في وسعهم، للظهور بأفضل صورة في اللقاء الختامي، وترك أفضل الانطباعات وإسعاد الجماهير باللقب.